2020/02/09 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جويل تستخدم ماكنة الحلاقة الرجاليّة بشكل جريء المستقلة / أكثر من مليون و700 الف متابع شاهد فيديو خبيرة التجميل ومقدّمة البرامج جويل ماردينيان خلال أقل من 24 ساعة على تطبيق إنستغرام، ووصف البعض ما قامت به بالخطوة الجريئة.وظهرت جويل ماردينيان في الفيديو المُنتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تستخدم مكنة الحلاقة الّتي يستخدمها […]

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