2020/02/09 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران تتوعد طرد الأمريكيين من العراق وسوريا بالقوة المستقلة / توعد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، القوات الأمريكية الموجودة في العراق، قائلا إنه سيتم طرد الأمريكيين من هذا البلد بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم.وأضاف ولايتي في كلمة ألقاها امس: “على الأمريكيين أن يدركوا أنهم خارجون من العراق لا محالة..وصل زمن […]

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