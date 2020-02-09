2020/02/09 | 07:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يمهلون محافظ بابل ساعتين للاستقالة المستقلة / أمهل متظاهرون عراقيون محافظ بابل ساعتين فقط لتقديم استقالته، وذلك بعدما أفاد ناشطون بأن قوات الأمن اعتدت على مجموعة منهم، قرب مبنى المحافظة التي تقع جنوب العاصمة بغداد.وهدد المحتجون بنقل خيام الاعتصام قرب بيت المحافظ بعدما منعت القوات الأمنية المتظاهرين من التقدم باتجاه مبنى مجلس محافظة […]

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