2020/02/09 | 07:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إضراب عن العمل وقطع للجسور بالناصرية المستقلة / أفادت وسائل إعلام في ساعة متأخرة من ليل السبت، بأن معتصمي الناصرية جنوب العراق، أعلنوا الإضراب عن العمل وغلق الجسور وطالبوا بإقالة قائد الشرطة.كما أفادت تلك الوسائل نقلاً عن قائد شرطة ذي قار قوله إنه “لا نية لدى قوات الأمن لاستخدام القوة ضد المتظاهرين”.وأكد قائد […]

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