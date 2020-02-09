2020/02/09 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو: هبوط «اضطراري» خطر لإحدى الطائرات التابعة للخطوط السعودية المستقلة / شهد مطار جدة، اليوم السبت، حادثة هبوط “اضطراري” لأحد الطائرات التابعة للخطوط السعودية “المستأجرة”.وبحسب مقطع رصدته المستقلة فإن قائد الطائرة اضطر للعودة بسبب مشكلة في أنظمة الهايدروليك الخاصة بعجلات الهبوط بالطائرة بعد إقلاعها من جدة.وقام قائد الطائرة بالهبوط بعد تفريغ […]

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