2020/02/09 | 08:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة عمليات بغداد، بيانا بشأن الاستهداف المتكرر للقوات الامنية من قبل "متظاهرين"، فيما اكدت التزامها في حماية المتظاهرين السلميين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان لعمليات بغداد حول استهداف القوات الامنية المتكرر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان لعمليات بغداد حول استهداف القوات الامنية المتكرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).