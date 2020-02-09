البصرة.. سرقة حقيبة مسؤول أجنبي يعمل في قطاع النفط

2020/02/09 | 09:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفاد مصدر امني في البصرة بتسجيل حادث سرقة لحقيبة مسؤول أجنبي يعمل في قطاع النفط من داخل مركبة كانت متوقفة في احد شوارع مركز المدينة ليلة البارحة.وقال المصدر، في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “مجهولين اقدموا على سرقة حقيبة مدير شركة لخدمات الحقول نفطية إيطالي الجنسية من داخل سيارة […]

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