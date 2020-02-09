2020/02/09 | 09:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة عمليات سامراء، عن تفاصيل إجراءاتها الاحترازية لتفويت الفرصة على الإرهابيين لاستغلال الظروف الجوية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية في المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء تعزز إجراءاتها تحسباً للظروف الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات سامراء تعزز إجراءاتها تحسباً للظروف الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).