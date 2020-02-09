وحدات متقدمة للجيش السوري تلتقي في تلة العيس

2020/02/09 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت وحدات الجيش السوري المتقدمة من ريف حلب مع الوحدات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي في محيط تل العيس بريف حلب الجنوبي بعد دحر الإرهابيين من المنطقة.وذكرت مصادر اعلامية، أن “وحدات الجيش تابعت تقدمها خلال عملياتها بعد ظهر السبت في ريفي إدلب الشرقي وحلب الجنوبي وحررت قرى وبلدات “كوسنيا وتل باجر ورسم الصهريج وبانص […]

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