نائب يرجح إعلان محمد توفيق علاوي لكابينته الوزارية بهذا الموعد

2020/02/09 | 09:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

رجح عضو مجلس النواب، حسين عرب، الأحد (09 شباط 2020)، إعلان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي ل...





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