بغداد تفاجئ نينوى بقرار يخص

2020/02/09 | 09:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخيم مكون من 4000 خيمة ونسبة الإنجاز تجاوزت 50 بالمئة - صورة للمخيم

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