انواء اقليم كوردستان تصدر تحذيرا من انخفاض شديد في درجات الحرارة

2020/02/09 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان ليوم الاحد من انخفاض شديد في معدل درجات الحرارة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، "نسترعي انتباه سكان المناطق الجبلية والاقضية والنواحي وماركز المحافظات كافة في اقليم كوردستان والمناطق المحية بموجة شديدة البرودة وتسجيل انخفاض بمعدلات درجات الحرارة".

وتوقعت الهيئة ان تستمر الموجة لمدة الايام الثلاثة المقبلة.

الى ذلك عطلت كل من مديرية تربية منطقة "شارباژير"، وقضاء "بينجوين" في محافظة السليمانية الدوام الرسمي في المدارس على خلفية انخفاض درجات الحرارة.

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