2020/02/09 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفت المعارضة السعودية “سحر الفيفي” المقيمة في مدينة “ويلز” البريطانية، بفوزها بجائزة “المرأة البريطانية المسلمة” لعام 2020.وكتبت في تغريدة على تويتر “يوم الجمعة الماضي، تشرفت بالفوز بجائزة المرأة البريطانية المسلمة لعام 2020..شكرا جزيلا لكل الذين رشحوني، ووجهوني..لعائلتي، وجميع المنظمات التي عملتُ معها وساهمت في نجاحي”.وتُعرّف سحر نفسها على موقعها الإلكتروني، بأنها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معارضة سعودية تفوز بلقب ‘المرأة البريطانية المسلمة’) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معارضة سعودية تفوز بلقب ‘المرأة البريطانية المسلمة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).