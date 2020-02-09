89 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

2020/02/09 | 09:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، عن 89 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليبلغ العدد الكلي 811 حالة وفاة في عموم الصين.

وقالت اللجنة في بيان اوردته وكالة "رويترز"، إن إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، حصلت فيه 81 حالة وفاة حتى ليلة أمس السبت.

وأشارت الى تسجيل 2656 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس حتى أمس السبت، ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن 37 ألفاً و198 إصابة.

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