مقتل وإصابة 84 شخصا بإطلاق نار في تايلند

2020/02/09 | 09:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، الجنرال براوت تشان أوتشا، اليوم الأحد، حصيلة الهجوم المسلح على مركز تجاري شمال شرقي تايلند.

وقال أوتشا في مؤتمر صحفي من مستشفى ماهارات في مدينة ناخون راتشاسيما، حيث حصل الهجوم المسلح، إنه "وفقا لبيانات محدثة، توفي 27 شخصا، من بينهم جنود القوات الخاصة والمدنيون والمجرم، وأصيب 57 شخصا، وخرج 45 منهم من المستشفيات وعادوا إلى ديارهم".

وأضاف "أجريت جراحة الأعصاب لاثنين من الجرحى، أحدهم خضع لعملية جراحية حرجة في الأمعاء، واثنان في الساقين، بينما أصيب الآخرون بجروح طفيفة".

وليلة أمس السبت، أطلق جندي مسلح النار على مركز للتسوق في شمال شرق تايلاند، وتم القضاء على الجندي الذي نفذ الهجوم، ولم تعرف لغاية الآن أسباب الهجوم.

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