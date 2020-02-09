قطع جسر يربط بغداد بمحافظة اخرى لمدة 45 يوما

2020/02/09 | 09:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة يوم الاحد عن قطع مجسر الطاقة الذي يربط بين العاصمة بغداد ومحافظة واسط لمدة شهر ونصف الشهر.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه "سيتم قطع مجسر الطاقة المتجه من بغداد باتجاه واسط لمدة ٤٥ يوم لغرض إصلاح الأضرار الموجودة به لذلك اقتضى التنويه".

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