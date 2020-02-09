تفكيك شبكة تبث أخباراً كاذبة عن كورونا في هنغاريا

2020/02/09 | 09:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الشرطة الهنغارية، اليوم الاحد، عن تفكيك شبكة مواقع إلكترونية تبث أخبارا كاذبة عن إصابة مواطنين بفيروس كورونا ووفاة بعضهم جراء هذا الوباء.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "أوقفت زوجين يشتبه بأنهما أدارا العشرات من المواقع الإخبارية المزورة والصفحات على فيسبوك لنشر أخبار كاذبة".

واضافت ان "تفكيك الشبكة تم يوم الجمعة عبر عدة مداهمات تخللها ضبط عدد من أجهزة الكومبيوتر".

ونشرت صورة لأحد هذه المواقع تتضمن خبرا عنوانه "وفاة هنغارية عمرها 37 عاما في بودابست جراء فيروس كورونا على الأرجح".

ولم تسجل في هنغاريا أي إصابة بفيروس كورونا القاتل، الذي تفشى في الصين وانتشر خارجها، وتحتل أخباره عناوين وسائل الإعلام في العالم أجمع.

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