الحاكمية القرائية.. عقيل عبد الحسين

2020/02/09 | 09:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: عقيل عبد الحسين نحن لا نكتب ما يدور في اذهاننا ، ولا ندون بصراحة افكارنا، بل غالبا ما نتوارى خلف القلم خوفا من سلطة القارىء الضمني او المضمر بعبارة امبرتو إيكو.تنتابنا موجة من الاستفسارات والهواجس والتوقعات مما سيدور في أفق ذهن القارىء الذي قد يؤسس لنمط من الازاحة التأويلية لما نكتب ، وبالتالي […]

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