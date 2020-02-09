بورصة السعودية تتكبد خسائر فادحة بـ 100 مليار دولار بسبب كورونا

2020/02/09 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت خسائر البورصة السعودية من 100 مليار دولار إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا القاتل في الصين، بعد أن واصلت نزيف النقاط خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذي شهد هبوط أغلب القطاعات.وفقدت الأسهم نحو 195.4 مليارات ريال (52.1 مليار دولار)، بعد أن تراجعت القيمة السوقية إلى 8.554 تريليون ريال (2.28 تريليون دولار) نهاية الأسبوع، مقارنة مع […]

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