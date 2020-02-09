وزير الثقافة: أرشيفان عراقيان ستتم إعادتهما للبلاد عام 2021

2020/02/09 | 09:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف وزير الثقافة والسياحة والآثـار عبدالامير الحمداني أن الارشيفين اليهودي العراقي والانفال سيتم اعادتهما من الولايات المتحدة الى العراق العام المقبل 2021.وقال الحمداني، في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “الارشيف الذي كـان يدعى باليهودي هـو عـراقـي بالمجمل وجزء منه عائد للجالية الموسوية اليهودية (أتباع النبي موسى)، بعد أن كان […]

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