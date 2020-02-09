ولمن خاف مقام ربه جنتان

2020/02/09 | 09:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.ستار العيساوي .ولدنا وعشنا نحب العلم والمعرفة كان لنا أب يترنم بحبه للدين والعلماء يحدثنا عنهم كأنهم الانبياء! ..كان يقبّل ايديهم يسألهم بحب وشغف كلما تراءى له […]

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