فاطمة ناعوت - النحلة والدبور … إهداء المايسترو لحبيبته نيڤين

2020/02/09 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت هذا الرجلُ العظيم لم يتوقّف يومًا عن محاربة القبح في كل صوره.لهذا أسمّيه "المايسترو".فهو يحمل عصا رفيعة في يمينه ليضربَ بها وجه القبح، ويضبطُ إيقاعَ الجمال في الكون.فإن غاب الجمالُ برهةً؛ لاحقه وطارده حتى يقبض عليه، ويُعيده إلى عرشه.فإن راوغَ الجمالُ وفرَّ واختفى، دخل المايسترو إلى محرابه ليصنعه وينحته ويعيدُ تشكيله، ثم يقدّمه إلى الناس خالصًا نقيًّا من غير سوء.يقود المايسترو فريقَه بدقّة لا ......

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