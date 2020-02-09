الفضل شلق - الرأسمالية في طورها الأخير وتداعياتها عندنا

2020/02/09 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق تنشأ الثروات الكبرى أو الصغرى من اقتطاع فائض القيمة التي ينتجها العمال في مصانع الرأسماليين.لا يملك العامل وسيلة عمله.يقدم له صاحب العمل ذلك.يعطي العامل أجراً يكاد يكفيه للعيش ولإعادة التناسل.نشأت الثروات الكبرى من اقتطاع فائض القيمة الذي ينتجه العامل والذي هو نتيجة عمله.فالرأسمالية قائمة على اقتطاع ما لا تنتجه (في المعامل) وما لا تملكه في الريف حيث تتم السيطرة على المشاعات.يبقى القانون ......

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