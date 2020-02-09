ريتا عودة - ((شاعر وقصيدة-7))---عبد الرؤوف عمايرة

2020/02/09 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة الاسم- عبد الرؤوف عمايرةالبلد- اربد، الأردنالحالة الاجتماعية- أعزبدرس: فيزياء، رياضيات، وجيولوجيا العمل- معلم ثانوي، فيزياءاللون المفضل: الأسود.من تعشش في قلبك؟ -أمّي، فيروزيّة العينين.رأيك في الشاعرة ريتا عودة: فدوى طوقان الجديدة.-1-كحجر نردٍ، في الفضاء أرتميبلا عنوان...بلا مكانبهوية مشوهة المعالم، للضياع تنتمي...أر......

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