بيان غاضب من مصرف الرافدين بشأن تأخر دوائر الدولة بتمويل مبالغها

2020/02/09 | 09:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق دعا مصرف الرافدين بعض دوائر الدولة الى الالتزام بالموعد المحدد لارسال وتغذية حساباتهم المالية لمبالغ موظفيها وعدم تأخيرها حتى يتم صرفها ضمن التوقيتات المحددة.وقال المصرف، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم، ان “المصرف جهة تنفيذية في عملية صرف الرواتب وعندما تقوم اَي دائرة او وزارة بإرسال الاشعارات الخاصة […]

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