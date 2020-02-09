استقلال الإيراني يصل أربيل تحضيراً للقاء الشرطة

2020/02/09 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد فريق استقلال طهران الإيراني مدينة أربيل تحضيراً للقاء فريق الشرطة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الإثنين ضمن دوري أبطال آسيا بكرة القدم.

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