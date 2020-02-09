نفط البصرة تعلن تخفيض انتاج أحد حقولها حفاظاً على البيئة

2020/02/09 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة نفط البصرة، تخفيض انتاج أحد حقولها بهدف توفير الحماية البيئية.

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