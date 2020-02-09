2020/02/09 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

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وصول وفد كردي برئاسة وزير زراعة كردستان إلى بغداد

يتبع.



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