استئناف الدوام في جميع دوائر الديوانية بعد قرار إنهاء الاضراب

2020/02/09 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، باستئناف الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة بعد قرار إن...





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