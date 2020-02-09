الأنواء الجوية: موجة قطبية تضرب البلاد حتى يوم الثلاثاء المقبل

2020/02/09 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت هيأة الأنواء الجوية العراقية، الأحد (9 شباط 2020) أن موجة برد قطبية شديدة قادمة من شمال شرق أوروبا، ستضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وقال مدير إعلام الهيأة عامر الجابري، في تصريح صحفي، إن "البلاد تأثرت ابتداءً من أمس السبت بمنخفض جوي قادم من شمال شرق أوروبا، كما ترافقه كتلة هوائية شديدة البرودة وجافة نسبيا"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة الصغرى لتصل دون الصفر المئوية بعدة درجات في أماكن متعددة".

وأضاف، أنه "من المتوقع أن تستمر الموجة الباردة أربعة أيام إعتباراً من أمس السبت ولغاية الثلاثاء، حيث تكون الرياح المسجلة شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة من 30 الى 40 كيلو متر في الساعة".

وأشار الجابري الى أن "حالة الطقس اليوم الأحد في المنطقة الوسطى غائم جزئي وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الغربية وستنخفض درجة الحرارة عدة درجات والرياح تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

وتابع، أما "المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية والشرقية منها، فيما تتساقط الثلوج بمناطق متعددة"، لافتاً الى أن "هناك انخفاض بدرجات الحرارة درجات عدة، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي".

وأوضح مدير إعلام الهيأة أن "طقس المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئي ولا يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة".

وأكد أن "طقس يوم الإثنين سيكون في المنطقة الوسطى صحواً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي وأحيانا غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة، كما أن هناك فرص لتساقط الثلوج في بعض الأماكن ومن المحتمل أن تكون من ضمنها العاصمة بغداد".

وبيّن أنه "تصل درجة الحرارة الصغرى دون الصفر المئوية في أماكن متعددة، أما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

ولفت إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً وأحيانا غائماً مع تساقط مطر خفيفة وتساقط الثلوج في الأقسام الشمالية، بينما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

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