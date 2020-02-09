أرشيف الأنفال في

2020/02/09 | 09:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُزهقت أرواح عشرات الآلاف من الكورد بينهم نساء وأطفال ومسنون، ودمرت قرى بأكملها كما اعتقل كثير من المدنيين قبل نقلهم إلى معسكرات في جنوب العراق خلال حملات الأنفال

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