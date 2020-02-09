وزارة الثقافة تعلن موعد اعادة الارشيفين “اﻟﻌﺮاﻗﻲ” و”اﻻﻧﻔﺎل” الى البلاد

2020/02/09 | 09:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الاحد، عن موعد اعادة الارشيفين “اﻟﻌﺮاﻗﻲ” و”اﻻﻧﻔﺎل” الى البلاد، فيما اشار الى اعداد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ 12 ﻣﻮﻗﻌﴼ ﻣﺤﻠﻴﴼ اﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮاث العالمي.ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن وزير الثقافة ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ قوله ان “الارشيفين العراقي والانفال ﺳﻴﻌﺎدان اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق اﻟﻌﺎم المقبل”، مبينا ان “اﻻرﺷﻴﻒ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻰ بـ(اليهودي)

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