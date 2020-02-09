2020/02/09 | 09:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصفية منفذ هجوم تايلاند المستقلة / أعلنت الشرطة التايلندية اليوم الأحد عن مقتل الجندي الذي أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 52 آخرين.وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفراكول: “شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف.مطلق الرصاص قُتل”.وفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور : تصفية منفذ هجوم تايلاند) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور : تصفية منفذ هجوم تايلاند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).