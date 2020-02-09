2020/02/09 | 09:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تطلق اسما مؤقتا على كورونا المستقلة / أطلقت السلطات الصينية تسمية “NCP” بصفة مؤقتة على فيروس “كورنا”، أحد الفيروسات التاجية، الذي لا يعرف العلماء عنه الكثير حتى الآن.وبعد إعلانها حالة الطوارئ الدولية الشهر الماضي، اقترحت منظمة الصحة الدولية إطلاق تسمية مؤقتة على فيروس “كورونا” وهي “مرض حاد للجهاز التنفسي 2019-nCoV”، وتشير الأرقام في […]

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