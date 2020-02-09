2020/02/09 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين، الاحد، بعض دوائر الدولة الى الالتزام بالموعد المحدد لارسال وتغذية حساباتهم المالية لمبالغ موظفيها وعدم تأخيرها حتى يتم صرفها ضمن التوقيتات المحددة.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، إن “المصرف جهة تنفيذية في عملية صرف الرواتب وعندما تقوم اَي دائرة او وزارة بإرسال الاشعارات الخاصة بمبالغها التي فيها التخصيص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين: ملتزمون بصرف رواتب الموظفين وفق توقيتات محددة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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