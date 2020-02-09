صحة الكرخ: لم نسجل أي إصابات بفيروس “كورونا”

2020/02/09 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد/ الكرخ الدكتور نازك الفتلاوي، الاحد، عدم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في العاصمة والعراق بشكل عام، لافتا الى ان القادمين من الصين تم وضعهم في مستشفيي الفرات والقناة للتاكد من سلامتهم من الإصابة بالفايروس.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الكوارد الصحية

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