مصرف الرافدين يوضح اسباب تأخير دوائر حكومية دفع رواتب موظفيها

2020/02/09 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا مصرف الرافدين يوم الاحد بعض دوائر الدولة الى الالتزام بالموعد المحدد لارسال وتغذية حساباتهم المالية لمبالغ موظفيها وعدم تأخيرها حتى يتم صرفها ضمن التوقيتات المحددة .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان المصرف جهة تنفيذية في عملية صرف الرواتب وعندما تقوم اَي دائرة او وزارة بإرسال الاشعارات الخاصة بمبالغها التي فيها التخصيص المالي فان المصرف يشرع باتخاذ الإجراء اللازم في عملية توزيع الراتب وفق أنظمة حديثة الكترونية متطورة وبالسرعة الممكنة .

واشار البيان الى ان هناك بعض الدوائر تتأخر في تزويد المصرف بتمويل مبالغها لعدة ايّام وفي بعض الأحيان تكون القوائم والإشعارات الخاصة بمبالغ موظفيها فيها بعض الأخطاء مما يضطر المصرف الى إرجاعها للمطالبة بإدخال تعديلات عليها وبالتالي فان صرف الراتب قد يتخطى الموعد المقرر توزيعه وقد يستغرق عدة ايّام مما يتسبب في احراج للموظف.

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