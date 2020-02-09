2020/02/09 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبب «سخيف » لمجزرة تايلاند الدامية المستقلة / كشف رئيس الوزراء التايلاندي عن السبب الذي دفع جنديا بالجيش التايلاندي لارتكاب المجزرة المريعة، التي أودت بحياة قرابة 26 شخصا، السبت.وأعلنت السلطات التايلندية عن ارتفاع ضحايا المجزرة إلى 27 شخصا، بينهم القاتل، حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة 57 آخرين، في أول حادث مأساوي من هذا النوع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبب «سخيف » لمجزرة تايلاند الدامية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبب «سخيف » لمجزرة تايلاند الدامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).