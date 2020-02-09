2020/02/09 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة العباسية ان الاعمال في مقام الامام المهدي (عج) وسط مدينة كربلاء بلغت 90% ومن المؤمل افتتاحه في حزيران المقبل.وقال المهندس المقيم علي مانع لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ، ان “مشروع توسعة المقام وصل الان الى الاعمال النهائية بعد اكمال الهيكل الكونكريتي وبلوغ نسبة الانجاز 90% ومن المؤمل افتتاحه في حزيران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة العباسية: مشروع توسعة مقام الامام المهدي (عج) وصل لمراحله الاخيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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