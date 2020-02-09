علاوي يدخل يدخل ساحة الإتفاقات وسائرون ترفع الغطاء السياسي عنه

2020/02/09 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو ان الحكومة المستقلة التي وعد بها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لن تكون خارج دائرة المشاورات والاتفاقات مع الكتل السياسية الرئيسية في البلاد.بوصلة مشاورات علاوي تعددت اتجاهاتها […]

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