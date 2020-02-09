2020/02/09 | 09:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذكرى الـ43 لاستشهاد الملكة علياء المستقلة / يصادف اليوم الأحد، الذكرى الثالثة والأربعون لاستشهاد المغفور لها، بإذن الله، جلالة الملكة علياء الحسين، طيب الله ثراها التي تتوفيت في التاسع من شباط 1977، أثناء قيامها بتأدية دورها الإنساني في خدمة أبناء الشعب الأردني، وتفقد شؤون حياتهم وأحوالهم.ولدت المغفور لها في الخامس والعشرين من شهر كانون […]

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