مصرف الرافدين: ملتزمون بصرف رواتب موظفي الدولة وفق توقيتات محددة

2020/02/09 | 09:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق بغداد دعا مصرف الرافدين بعض دوائر الدولة الى الالتزام بالموعد المحدد لارسال وتغذية حساباتهم المالية لمبالغ موظفيها وعدم تأخيرها حتى يتم صرفها ضمن التوقيتات المحددة .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف جهة تنفيذية في عملية صرف الرواتب وعندما تقوم اَي دائرة او وزارة بإرسال الاشعارات الخاصة بمبالغها التي فيها التخصيص […]

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