2020/02/09 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص حصلت وكالة العهد نيوز، على فديو، يتضمن وقفة احتجاجية لموظفي الشركة، وقيامهم بطرد المدير المكلف بادارة الشركة رشاد الدايني، ومنعه من الدخول الى مقر الشركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفديو … موظفو شركة التأمين يطردون المدير المكلف ويمنعوه من دخول الشركة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفديو … موظفو شركة التأمين يطردون المدير المكلف ويمنعوه من دخول الشركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).