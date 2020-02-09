استمرار الوقفة الاحتجاجية لموظفي شركة التأمين المطالبة بانهاء تكليف الدايني لادارة الشركة

2020/02/09 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استمر منتسبو شركة التأمين العراقية بوقفتهم الاحتجاجية الغاضبة، للأسبوع الثاني على التوالي للمطالبة بعدم تسنم رشاد الدايني، مدير عام مصرف الرشيد الإدارة العامة للشركة .وقال مصدر لـ “العهد نيوز، اليوم الاحد، ان “وارد هذه الشركة يعتمد على المتحصل من العقود التأمينية فإن موظفيها يواجهون خطر حقيقي بإختلال معايشهم لذا فإنهم مستمرين […]

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