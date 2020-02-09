2020/02/09 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زواج جماعي في كوريا يتحدى فيروس كورونا المستجد المستقلة / اقترن آلاف الأزواج وقد وضع بعضهم الأقنعة الواقية، في مراسم زواج جماعية الجمعة في كوريا الجنوية رغم المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.ونظمت مراسم الزواج كنيسة التوحيد التي أسسها سون ميونغ مون ويتبعها ملايين الأشخاص.وقد وزع المنظمون أقنعة واقية على الحضور البالغ […]

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