2020/02/09 | 09:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط 6 مليارات دينار من إيرادات منفذ (الصفرة) مودعة بحساب لمجلس ديالى المنحل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 09:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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