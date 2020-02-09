المثنى: توزيع قطع اراضي على عوائل شهداء و جرحى القوات الامنية و الحشد الشعبي

2020/02/09 | 09:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، امس السبت، عن توزيع قطع اراضِ سكنية بين عوائل الشهداء والجرحى في القوات الأمنية والحشد الشعبي في السماوة.وقال المحافظ في بيان تلقته وكالة صدى، “إننا نطالب الحكومة الاتحادية الى تخصيص الاموال لبناء الدور السكنية لعوائل الشهداء وضمان انجاز معاملاتهم التقاعدية واستحصال حقوقهم بعيداً عن الروتين الاداري”.وبين ان

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