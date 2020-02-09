2020/02/09 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط 6 مليارات دينار من أموال جباية منفذ الصفرة يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط 6 مليارات دينار من أموال جباية منفذ الصفرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط 6 مليارات دينار من أموال جباية منفذ الصفرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).