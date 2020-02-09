2020/02/09 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء الجوية: موجة قطبية تضرب العراق حتى الثلاثاء المستقلة / أكدت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، أن موجة برد قطبية شديدة قادمة من شمال شرق أوروبا، ستضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.وقال مدير إعلام الهيأة عامر الجابري في تصريح رصدت المستقله ،إن “البلاد تأثرت ابتداءً من أمس السبت بمنخفض جوي قادم من شمال شرق أوروبا، […]

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