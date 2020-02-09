2020/02/09 | 10:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس شديد البرودة وإنخفاض درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي خلال الأيام الثلاثة المقبلة في البلاد.وتوقعت الأنواء الجوية في بيان وتلقته وكالة صدى , ان تستمر موجة البرد في عموم مناطق البلاد الى الثلاثاء المقبل يتخللها تساقط للثلوج.كما توقعت ان تبدأ درجات الحرارة في الإرتفاع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: طقس شديد البرودة والحرارة تنخفض الى ما دون الصفر حتى الثلاثاء المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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